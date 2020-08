Pelicanii din Ialoveni – alungați de localnici. Ce-i nemulțumește pe gestionarii iazurilor Nu toata lumea se uita cu admirație la sutele de pelicani care au facut popas la citeva iazuri din raionul Ialoveni. Pentru persoanele care gestioneaza bazinele acvatice, prezența pasarilor inseamna o pierdere financiara enorma. Pelicanii le maninca toți peștii pe care ii cresc in apa, scrie tv8.md. {{460100}}Ca sa lupte cu ei, arendașii sint nevoiți sa-i sperie zilnic, cu artificii speciale, insa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

