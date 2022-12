Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro, președintele Braziliei, a decretat trei zile de doliu national, dupa moartea legendarului fotbalist Pele, printr-un decret publicat in Monitorul Oficial. „Doliu oficial este decretat in toata tara (…), in semn de respect dupa moartea lui Edson Arantes do Nascimento, Pele”, in urma cancerului…

- „Doliu oficial este decretat in toata tara (...), in semn de respect dupa moartea lui Edson Arantes do Nascimento, Pele”, in urma cancerului la varsta de 82 de ani, se arata in acest decret.Fostul international brazilian Pele, unul dintre cei mai mari fotbalisti ai tuturor timpurilor, a incetat din…

- Clubul Santos a anuntat ca trupul neinsufletit al lui Pele va fi depus luni la stadionul Urbano Caldeira, de unde brazilianul a incantat lumea, iar marti vor avea loc funeraliile, informeaza News.r o. Brazilia a decretat trei zile de doliu. Trupul lui Pele va fi transportat de la spitalul Albert Einstein…

- A planned reform of EU corporate taxation would substitute national business tax rules, EU Economy Commissioner Paolo Gentiloni announced on Monday, according to Politico. “The Business in Europe Framework for Income Taxation (BEFIT), would replace national corporate tax systems for the companies in…

- Parți ale corpului unei femei au fost gasite sub ferestrele unei cladiri rezidențiale cu mai multe etaje de pe strada Mareșalul Tuhacevski din Moscova. Poliția l-a reținut pe soțul in varsta de 89 de ani al rusoaicei ucise. Acest lucru a fost raportat de agenția „RIA Novosti” cu referire la Iulia Ivanova,…

- Tragedie uriașa la Seul, Coreea de Sud. 151 de persoane au murit, iar prin acestea sunt 19 cetateni straini, relateaza BBC. Numarul persoanelor ranite este de 82. In plus, Politia a anuntat ca a primit rapoarte despre disparitia a 350 de persoane. Presedintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, a anuntat…

- Moarte suspecta intr-un hotel din Capitala. Un ucrainean a fost gasit decedat in baie, de catre angajați. Poliția a declanșat cercetari. Trupul neinsuflețit al ucraineanului, in varsta de 35 de ani, a fost gasit intr-o camera a unui hotel din Capitala, de pe Bulevardul Timișoara. Angajații care l-au…