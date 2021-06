Stiri pe aceeasi tema

- Județul Alba, locul 7 la procentul populației vaccinate cu cel puțin o doza: Care este clasamentul național Județul Alba se afla pe un onorabil loc 7 in funcție de procentul populației vaccinate cu cel puțin o doza. 24.10 % din locuitorii județului au primit cel putin o doza din serul anti-Covid. La…

- Veniturile medii lunare au crescut anul trecut pana la 3097 de lei, in comparație cu 2881 in 2019. Mai bine de jumatate dintre acestea au provenit din salarii, iar aproape 20 la suta - din prestații sociale. Peste 12 la suta dintre venituri au provenit din afara țarii. Cheltuielile medii…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 8,5%, in primele doua luni fata de perioada similara din anul anterior, in timp ce volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a scazut, ca serie bruta, cu 29,7%, potrivit datelor…

- Aproximativ 50.000 de gospodarii din Romania au participat la recensamantul de proba (1 februarie – 31 martie 2021) efectuat de Institutul National de Statistica in etapa de pregatire a Recensamantului populatiei si locuintelor care va avea loc in cursul anului 2022, se arata intr-un comunicat al…

- Trimestrul al doilea din anul trecut a fost singurul în care veniturile unei familii de români au scazut, iar incertitudinea a dus la creșterea cheltuielilor alimentare, arata datele transmise de Institutul Național de Statistica. Potrivit datelor oficiale, pandemia de coronavirus a dus…

- Actorul si comediantul Lenny Henry si alte personalitati i-au indemnat marti pe britanicii de culoare sa se vaccineze impotriva COVID-19 dupa ce cifrele au aratat un mare decalaj intre cei din comunitatea britanica de culoare si restul populatiei in ceea ce priveste numarul vaccinarilor, relateaza…

- Orasul californian Oakland va lansa in curand un program pilot privind venitul garantat pentru familiile sarace. In cadrul programului inspirat de experimentul cu „venitul universal” care au avut loc deja in mai multe state din SUA, aproximativ 600 de familii din Oakland vor putea primi un cec lunar…