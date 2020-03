Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a emis un ordin privind Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei cu noul Coronavirus și lista spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul Covid 19. Au fost identificate și desemnate ca unitați suport 57 de spitale, 44 de maternitați…

- „Ce s-a intamplat la Suceava nu este ceva nemaipomenit, este ceva ce era de așteptat. Eu ma așteptam sa apara la Iași. (...) Pentru ca foarte multe persoane au venit din Italia cu avioanele cu relația Iași – Suceava. (...) Faptul ca s-a intamplat la Suceava este un accident epidemiologic. Nemaipomenit…

- „Trebuie sa se respecte regulile, sa nu se iasa din casa, in primul rand. Sa se iasa din casa atunci cand este strict nevoie, iar aici ne referim la urgențe medicale, la aprovizionare alimentara sau la aprovizionare din farmacii. Nu ne mai plimbam din placere, nu ne mai intalnim cu prietenii de placere,…

- Primul deces inregistrat la Iasi a fost confirmat de surse apropiate ale Grupului de Comunicare Strategica. Este vorba de un barbat de 71 de ani din Piatra Neamt, internat la Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva". Vasile Cristian Oatu este patronul restaurantului Unic din localitate si al…

- Medicul iesean Lucian Miron, sef de clinica la Instititul Regional de Oncologie din Iasi, a fost diagnosticat cu Covid-19 in cursul zilei de luni, 16 martie. El se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase.

- Cazul 92, femeia de 41 de ani internata in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, care s a intors din Dubai in 8 martie 2020 si a fost confirmata pozitiv in data de 13 martie 2020 este un angajat al Ministerului Sanatatii si nu o persoana din judetul Mures, conform Ministerului Sanatatii. "Aceasta eroare…

- UPDATE Barbatul de 71 de ani in cazul caruia testele au aratat ca este infectat cu noul coronavirus a fost transportat miercuri seara la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Barbatul a fost...

- In cazul a patru din cele cinci persoane internate la Spitalul de Boli Infectioase din Galati testul la Covid19 a fost negativ. Se mai asteapta rezultatul in cazul fetitei de 3 ani internata duminica seara.