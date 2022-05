Pe Transfăgărașan e iarnă: ”Cu siguranță vom da drumul traficului mai repede de 1 iulie”! Pe Transfagarașan, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov continua deszapezirea pe DN7C și cu ceva șanse redeschiderea drumului ar putea avea loc inainte de 1 iulie. „In momentul de fața ne este aproape imposibil sa dam o data exacta. Cu siguranța vom da drumul traficului mai repede de 1 iulie”, a precizat Robert Elekeș, reprezentant al DRDP Brașov, citat de ”Turnul sfatului Sibiu”. Acesta a mai precizat ca se lucreaza intens, deși condițiile meteo sunt mai degraba de iarna. „Avem doua autofreze care lucreaza, un incarcator frontal și am fost nevoiți sa apelam și la un excavator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

