Pe Shakira o paște închisoarea. A pierdut apelul! Ar fi păcălit fiscul spaniol cu 14 milioane de euro Shakira, una dintre cele mai bogate femei din showbiz, a fost trimisa iar in juecata de fiscul spaniol pentru neplata impozitelor pe avere. Suma ce se ridica la 14 milioane de euro. Shakira (45 ani), care are o avere estimata la circa 350 milioane de dolari americani, a facut apel dupa ce parchetul a informat-o pe artista ca a finalizat dosarul insa o instanța din Barcelona i-a respins cererea. Anchetatorii au delcarat ca au gasit ”suficiente dovezi” pentru ca artista sa fie acuzata de evaziune fiscal. In urma cu patru ani soția vedetei de la FC Barcelona a mai platit alta suma important autoritaților… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

