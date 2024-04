Pe podul de pe DJ 724 Malu cu Flori – Pucheni, s-a turnat primul strat de asfalt. VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare avanseaza pe drumul județean 724, care face legatura intre comunele Malu cu Flori și Pucheni. Ritmul de lucru al muncitorilor care lucreaza la acest important obiectiv pentru traficul din zona este unul accelerat. Deja s-a trecut la turnarea asfaltului pe podul de peste raul…

- Consiliul Judetean Dambovita informeaza participantii la traficul rutier ca, in perioada 8 – 14 aprilie 2024, va desfașura, prin societațile comerciale de profil, urmatoarele activitați de infrastructura rutiera: 1. Siguranța circulației – semnalizare rutiera conform adreselor Consiliului Județean Dambovița;…

Se lucreaza la reabilitarea și modernizarea DJ 724 Malu cu Flori - Pucheni,chiar daca este weekend

De 1 Martie, juniorii de la Academia Chindia Targoviște au imparțit flori tuturor doamnelor și domnișoarelor.

- O noua investiție importanta a demarat in Dambovița. Astazi, președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, a dat ordinul de incepere a lucrarilor de reabilitare și modernizare a 6,7 km din Drumul Județean 724, tronsonul Malu cu Flori – Pucheni. Proiectul este așteptat de toți locuitorii…

