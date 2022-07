Pe mâinile cui am dat judeţul? Nici foştii şefi, nici actualii habar nu au de reţeaua de drumuri Un caz banal de asfaltare prost facuta a iscat un schimb de replici de la distanta intre fostul si actualul presedinte al Consiliului Judetean. Amandoi au mutat din pix un drum de la Voinesti la Barnova. Au stiut vreodata acestia in detaliu reteaua de drumuri din judet ? Pusa pe ploaie si sarita imediat pe rotile unei masini, o plomba de asfalt dintr-un pachet de interventii referitoare la reparatia unui drum judetean a scos la iveala cat de bine cunosc reteaua de drumuri atat fostul presedinte, cat si actualii sefi ai Consiliului Judetean. Reparatiile figureaza in lista pe care Directia Judeteana… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

