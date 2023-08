Pe langa Imagine Dragons și Martin Garrix, și Poliția Romana a facut show la Untold 2023. Agenți sub acoperire au reținut un barbat care vindea droguri in spațiul apropiat Cluj Arena. Despre barbatul prins in flagrant s-a aflat ulterior ca a vandut halucinogene ecstasy și 3-CMC și in zilele anterioare și ca mai fusese reținut in trecut pentru comercializarea de cannabis. ”Masura a fost dispusa dupa ce inculpatul a fost prins in flagrant, in timp ce comercializa droguri de mare risc, in proximitatea spatiului de desfasurare a unui festival de muzica in municipiul Cluj-Napoca, asupra sa fiind gasite…