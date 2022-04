Stiri pe aceeasi tema

- Vizat de acuzații de consum de substanțe interzise, președintele AUR, Geroge Simion, a fost sa iși faca testul antidrog, anunța Realitatea PLUS. Acesta a postat pe Facebook un videoclip in care a anunțat ca ii va da in judecata pe cei care l-au acuzat ca se drogheaza, iar banii vor fi donați orfelinatelor…

- Procurorii DIICOT au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore pentru trei inculpați cercetați pentru savarșirea infracțiunilor de introducere in tara de droguri de risc si de mare risc și trafic de droguri de risc si de mare risc.

- Daca la noi președintele Iohannis nu e prea implicat in problemele refugiaților, in Italia, Nicola Zingaretti are alta abordare. In afara de faptul ca a mobilizat Guvernul și Protecția Civila, mai ales in zona Lazio, se amesteca personal in problemele oamenilor care fug din Ucraina și cer ajutor Italiei.…

- Procurorii Parchetului General au deschis dosar penal dupa ce copreședintele AUR George Simion l-a agresat in Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu. Parchetul General a anunțat ca dosarul penal vizeaza fapte de ultraj și tulburarea liniștii publice. „La data de 8 februarie 2022, urmare a sesizarii…

- Deputatul USR Nicu Falcoi spune ca gesturi precum cel facut luni de George Simion s-au mai vazut in trecut la reprezentanți ai Garzii de Fier. „Baiețașul de galerie George Simion a facut azi ce știe el mai bine: a sarit la bataie. Cam atat poate face acest ipochimen, care insista sa demonstreze…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, afirma ca derapajele trebuie aspru sanctionate, in contextul incidentului de la motiunea simpla impotriva ministrul Energiei, Virgil Popescu. “Astazi violenta a urcat la prezidiu in Parlament si a luat cuvantul cu forta. Un ministru a fost atacat explicit. Nu…

- Marijuana și etnobotanicele, urmate de ecstasy, LSD, amfetamine și cocaina, sunt principalele droguri consumate in Caraș-Severin, potrivit datelor centralizate de Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Caraș-Severin. Specialiștii centrului au acordat asistența, in 2021, unui numar…

- Marijuana și etnobotanicele, urmate de ecstasy, LSD, amfetamine și cocaina, sunt principalele droguri consumate in Caraș-Severin, potrivit datelor centralizate de Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Caraș-Severin. Specialiștii centrului au acordat asistența, in 2021, unui numar…