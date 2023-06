Stiri pe aceeasi tema

- Medicii nu ii dadeau șanse sa devina mama, dar acum are doi copii. Fosta ispita de la Insula Iubirii a trecut prin momente grele, iar ea a facut o postare pe rețelele personale de socializare, unde a vorbit despre minunile din viața ei. Iata ce a pus vedeta pe Instagram!

- Dupa un divorț neașteptat, Dinu Maxer iși cauta fericirea! Dupa divorțul de Deea Maxer, artistul a incercat sa aiba o relație cu o alta femeie, insa a fost sortita eșecului. De aceasta data, se pare ca Dinu Maxer și-ar dori o relație cu nimeni alta decat Maria Ilioiu. Fosta ispita de la Insula Iubirii…

- Mult a fost, dar puțin a mai ramas pana cand Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, urmeaza sa devina mama pentru prima data. Bruneta se pregatește ca doar in cateva saptamani sa-și stranga la piept fetița. In exclusivitate pentru Spynews.ro, ne-a oferit cateva declarații despre cum se simte…

- Fosta ispita de la "Insula Iubirii", Nicoleta Dragne, a vorbit, in urma cu puțin timp, in exclusivitate, pentru Antena Stars, despre conflictul pe care il are cu Oana Zavoranu și soțul ei. Blondina a fost dat in judecata de diva de București. De unde a pornit, de fapt, scandalul, și cine este marul…

- Cristina Belciu a trecut prin cateva dezamagiri in dragoste, insa acest lucru nu a facut-o sa iși piarda speranța in fericire. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu este pregatita sa se casatoreasca și a dezvaluit ca iși dorește o familie, așa cum a vazut la parinții ei.

- Maria Ilioiu, fosta ispita de la Insula Iubirii, se confrunta cu grave probleme de sanatate. Blondina a ajuns de urgența pe mana medicilor, asta dupa ce a simțit dureri uriașe la coloana. Din pacate, diagnosticul este unul dur, hernie de disc, iar fosta ispita ar putea sa sufere o operație in curand.

- Sunt momente grele pentru Daniela Badea, fosta ispita de la Insula Iubirii. Dupa ce anul trecut a pierdut o sarcina, iata ca dupa ce in sfarșit a ramas din nou gravida, aceasta a avut parte de inca o tragedie. A pierdut și pe aceasta. Primele declarații despre cele intamplate.

- Michael Jordan este cunoscut in America drept omul care transforma in aur tot ce atinge. Așa s-a intamplat și cu pantofii sport de la Nike, dar și cu alte echipamente sport de la aceasta firma. Compania americana vinde anual, sub brandul AIR Jordan, produse de peste patru miliarde de dolari. Toata aceasta…