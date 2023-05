Mai degraba, investitorii mizeaza pe o “mare divergența” intre Rezerva Federala a SUA și Banca Centrala Europeana. Inasprirea monetara de peste Atlantic s-a incheiat, dar mai are de așteptat in zona euro Fed și BCE au operat creșteri ale ratelor dobanzilor saptamana trecuta, dar investitorii se așteapta acum ca cei care stabilesc ratele in SUA […] The post Pe ce banca centrala pariaza investitorii: americana sau europeana? first appeared on Ziarul National .