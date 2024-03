Revenirea globală a acțiunilor: investitorii pariază pe Europa Investitorii pariaza ca Europa va conduce urmatoarea etapa a revenirii globale a acțiunilor, in timp ce o piața americana mai scumpa evoca amintirea bulei dot-com. Fondurile speculative(hedging) sunt acum cele mai expuse la acțiunile europene in raport cu indice de referința mondial, conform datelor Goldman Sachs Group. De asemenea, fondurile mutuale au amplificat alocarile pentru […] The post Revenirea globala a acțiunilor: investitorii pariaza pe Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

