- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, si comisarul european pentru locuri de munca si drepturi sociale, Nicolas Schmit, au vizitat sambata o companie din industria confectiilor din judetul Dambovita, care reprezinta un model de succes in ceea ce priveste incheierea de conventii…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, și comisarul european pentru locuri de munca și drepturi sociale, Nicolas Schmit, vizita oficiala in Dambovița Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, și comisarul european pentru locuri de munca și drepturi…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit despre recalcularea pensiilor. Oficialul a venit cu un nou exemplu de situație care se va schimba odata cu noua lege a pensiilor. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit despre pensiile care cresc cu 80%, dupa recalcularea adusa de noua lege…

- Programul Rabla 2024 debuteaza la 19 martie, cu prima de casare pentru automobile electrice majorata la 120.000 de lei, a anunțat Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). De aceasta suma prevazuta in Programul Rabla 2024 pot beneficia romanii care vor sa achiziționeze…

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce, gelos pe fosta sa concubina, a sechestrat-o pe femeie si pe actualul partener al acesteia, pe care l-a taiat cu un cutit la o mana. Un barbat, de 43 de ani, din Targoviste a vrut sa o pedepseasca pe fosta sa concubina, de 38 de ani, suparat ca aceasta si-a…

- Un barbat de 49 de ani, din Targoviște, județul Dambovița, a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce, in urma unui conflict cu administratorul unei pensiuni, a escaladat gardul, a intrat in interior și a incendiat materiale textile.

- Reprezentantul Special al Adunarii Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (AP OSCE), Kristian Vigenin, va efectua, in perioada 12 – 14 februarie, o vizita in Republica Moldova. Oficialul va avea intrevederi cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Președintele Parlamentului,…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura-Oprescu, a facut parte din delegația guvernanentala condusa vineri de premierul Marcel Ciolacu la Șantierul Naval Constanța. Șantierul Naval Constanța este pe primul loc in Europa și pe locul 3 in lume la construcția de tancuri petroliere și chimice…