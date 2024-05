Stiri pe aceeasi tema

- Perspectiva ca Banca Centrala Europeana (BCE) sa se indeparteze de Rezerva Federala in privinta reducerii dobanzii de referinta va fi probabil ”deosebit de negativa” pentru zona euro, potrivit unui economist citat de CNBC.

- BCE pare pe cale sa reduca ratele dobanzilor in iunie, cu exceptia oricaror surprize majore, iar datele recente privind inflatia au sustinut de atunci argumentele pentru o reducere iminenta a costurilor indatorarii. Intre timp, banca centrala a Statelor Unite a mentinut ratele dobanzilor constante,…

- Euro ar putea scadea din nou la paritate cu dolarul, deoarece inflația incapațanat ridicata și creșterea economiei SUA sporesc așteptarile ca Rezerva Federala va incepe sa reduca ratele dobanzilor abia la cateva luni dupa Banca Centrala Europeana. Strategii de la Bank of America spun ca piețele evalueaza…

- Intr-o mișcare de neconceput in ultimii ani, marii investitori pariaza pe Europa: vand acum titluri de Trezorerie americane și cumpara obligațiuni guvernamentale europene, mizand pe faptul ca Banca Centrala Europeana va incepe sa reduca ratele dobanzilor mai devreme decat Rezerva Federala. Managerii…

- Pretul aurului a continuat sa creasca atingand luni o noua valoare record, stimulat de semnalele ca Rezerva Federala americana se apropie de momentul in care va reduce dobanzile, precum si de tensiunile geopolitice si cererea robusta pentru metalul galben venita din China, transmite Bloomberg, conform…

- Real Madrid se indreapta spre un nou titlu de campioana a Spaniei, dar antrenorul Carlo Ancelotti se confrunta cu probleme de ordin juridic, dupa ce a fost acuzat ca ar fi fraudat fiscul spaniol cu peste un milion de euro, informeaza EFE.

- Medicamente puternice pentru pierderea in greutate, precum Ozempic, tratamentul revolutionar pentru diabetul de tip 2, cat si medicamentul pentru obezitate Wegovy, ambele dezvoltate de compania daneza Novo Nordisk, au intrat in vizorul publicului anul trecut, oferind o noua modalitate de a aborda ratele…

- In timp ce piețele iși sporesc pariurile privind reducerile dobanzilor in acest an, investitorii se concentreaza foarte mult pe cat de jos vor scadea in cele din urma costurile de imprumut, pe masura ce amenințarea inflaționista se retrage. Bancile centrale, inclusiv Rezerva Federala a SUA și Banca…