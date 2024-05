Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse, ocupanta locului 148 WTA, a obținut vineri calificarea in semifinale la turneul WTA 125K Trophee Clarins. Sportiva noastra, care a invins-o in sferturile de finala pe Kristina Mladenovic cedand un singur game, s-a impus in fața unui fost numar 11 WTA, Alize Cornet, intr-o maniera aproximativ…

- ​​Anca Alexia Todoni a facut pasul in sferturile turneului ITF de la Madrid, sportiva noastra obținand o noua victorie in fața unei jucatoare care ocupa o poziție mai buna in clasamentul mondial. Todoni (19 ani, 197 WTA) a invins-o joi pe nipona Mai Hontama (115 WTA), scor 6-3, 3-6, 6-3. Partida a durat…

- O ora și 27 de minute a rezistat Simona pe teren in al doilea meci dupa ce a scapat de suspendarea pentru dopaj. Romanca s-a retras in setul 2 al meciului cu McCartney Kessler (24 de ani, locul 123 mondial) de la Trophee Clarins, din cauza unor probleme medicale la genunchiul stang. Simona caștigase…

- Irina Bara a obținut calificarea in optimile turneului ITF W100 de la Madrid, dupa ce a invins-o in runda inaugurala pe australianca Destanee Aiava, scor 6-3, 7-5. Bara (198 WTA) s-a impus dupa o ora și 39 de minute in fața jucatoarei aflate cu trei poziții mai sus in clasamentul mondial. Pentru Irina…

- Sorana Cirstea s-a calificat, sambata, in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro. Romanca a invins-o pe cehoaica Marketa Vondrousova, a sasea favorita, cu scorul de 7-6 (7/1), 6-3. Sorana Cirstea (34 ani, 32 WTA), cap de serie numarul 28, a obtinut…

- Organizatorii turneului de la Paris, WTA 125 Trophee Clarins au confirmat prezența Simonei Halep la acest turneu. The post SPORTIVA ROMANCA Simona Halep va participa un turneu de tenis de la Paris first appeared on Informatia Zilei .

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de americanca Danielle Collins cu 3-6, 6-4, 6-1, duminica, in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro Jaqueline Cristian (25 ani, 73 WTA), venita din calificari, s-a inclinat dupa doua…

- Prima adversara a Simonei Halep la revenirea sa in circuit, dupa reducerea suspendarii de catre TAS, va fi spaniola Paula Badosa. Meciul va conta pentru prima runda a turneului Miami Open (WTA 1.000), care va avea loc in perioada 19-31 martie, potrivit site-ului WTA. Halep, care incepe de la zero in…