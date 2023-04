PE adoptă reformarea celei mai importante politici a UE din domeniul climei Parlamentul European a adoptat, marti, mai multe acte legislative cheie care fac parte din pachetul „Pregatiti pentru 55 in 2030” ce vizeaza lupta impotriva schimbarilor climatice, informeaza agențiile Reuters si AFP, citate de Agerpres. Reforma sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) a fost adoptata cu 413 de voturi pentru, 167 impotriva si 57 […] The post PE adopta reformarea celei mai importante politici a UE din domeniul climei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis cel putin 100 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la fortele ucrainene, pentru a marca Pastele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica de fondatorul grupului, Evgheni Prigojin, transmite Reuters. ”Pregatiti-i pe toti, hraniti-i…

- The Russian-installed head of the Moscow-controlled part of Ukraine’s Donetsk region said on Monday that Russian forces controlled more than 75% of the besieged city of Bakhmut, according to Reuters. The battle for Bakhmut has been one of the bloodiest of the 13-month war, drawing comparisons with World…

- Coreea de Nord sustine ca aproximativ 800.000 dintre cetatenii sai s-au oferit voluntar sa se inroleze sau sa se reinscrie in armata pentru a lupta impotriva Statelor Unite, scrie sambata publicatia oficiala din aceasta tara, citata de agenția de presa Reuters. Vineri, aproximativ 800.000 de studenti…

- Energy diversification projects, such as a plan to build an electric cable under the Black Sea to carry Azeri power to the European Union, have more chance to materialize in the wake of Russia’s war in Ukraine, a Romanian deputy energy minister said on Tuesday, according to Reuters. EU state Romania…

- Russia said on Monday its troops had pushed forward a few kilometres along the frontlines in Ukraine, while Kyiv said its forces had repelled Russian attacks in several areas, according to Reuters. As the first anniversary of the Russian invasion neared, much of the fighting was taking place around…

- Procurorii belgieni l-au arestat vineri pe un eurodeputat si l-au retinut pe altul pentru interogatoriu in legatura cu scandalul de coruptie „bani contra influenta” care a afectat Parlamentul European la sfarsitul anului trecut, transmite Reuters. Politia financiara italiana, actionand in numele procurorilor…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar putea sa efectueze o vizita in Europa Centrala cel mai probabil in luna februarie, a anuntat, miercuri, președintele Poloniei, Andrzej Duda, adaugand ca nu stie deocamdata care dintre tarile din regiune ar fi incluse ca destinatii in cadrul acestei vizite, relateaza Reuters.…

- Parlamentul European a adoptat, joi, rezoluția privind inființarea unui Tribunal special pentru crimele de razboi din Ucraina. Rezoluția a fost adoptata cu 472 de voturi pentru, 19 impotriva și 33 de abțineri. Printre voturile impotriva, pe lista publicata pe site-ul Parlamentului European, figureaza…