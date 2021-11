PĂZEȘTE-MĂ, DOAMNE, DE PRIETENI... Cine își imagineaza ca în 1917-18 lupta pentru școala naționala a fost ușoara greșește amarnic. A fost o lupta pe viața și pe moarte dusa de primii apostoli ai învațamântului în limba româna.

Am putea defini acea stare de lucruri printr-un vechi proverb: Pazește-ma, Doamne, de prieteni, ca de dușmani ma apar singur! Unul dintre patriotii basarabeni care s-a confruntat cu bestialitatea apucaturilor anarho-bolsevice a fost învatatorul Porfirie Fala. Daca nu intra armata româna în Basarabia în 13 ianuarie 1918 la… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- „Conservarea si consolidarea Cetatii Poenari Arges”, un proiect cu bani europeni, care, teoretic, trebuia finalizat pana in mai 2020, este abia la inceput de drum: organizarea de santier. Lucrarile propriu-zise incep in primavara.

- Cei doi tineri morti in accidentul de luni dimineata, la Miorcani, Radauti – Prut, erau buni prieteni si vecini. Andrei Cristian I., de 28 de ani, si Marius E., de 26 de ani, si-au pierdut viata dupa ce masina in care se aflau, alaturi de alti trei prieteni, s-a izbit violent de un cap de pod. Locul…

- Dupa ce in urma cu aproximativ 2 ani, Maria Dragomiroiu spunea la TV ca dupa 40 de ani de munca are pensie 1.200, acum soțul ei, Bebe Mihu, spune adevarul despre banii pe care ii primește interpreta de muzica populara. Impresarul susține ca le merge foarte bine. In 2019, Maria Dragomiroiu spunea in…

- Facultațile incep sa spuna conditii pentru inceputul anului Universitar. La Academia de Studii Economice din Bucuresti, studentii vor fi primiți doar la seminarii. Cursurile se vor desfașura in sistem online.Masca de protecție și distanțarea fizica raman obligatorii pentru studenții care vor participa…

- Oamenii care s-au obișnuit sa calatoreasca cu trenul spun ca iși doresc ca Calea Ferata a Moldovei sa reintroduca rutele de pasageri spre destinațiile internaționale. Foștii pasageri ai CFM se arata nemulțumiți de decizia conducerii intreprinderii de a scoate de pe linie cursele spre Odesa și spune…

- „Eu intotdeauna am crezut ca istoria mare este formata din istoriile mici, ale fiecaruia dintre noi, legate cu firele care țin laolalta o echipa. De multe ori m-am intrebat ce-aș fi fost eu fara oamenii din echipele din care am facut parte? Sa faci echipa pentru Romania e cel mai natural și mai frumos…

- Cantarețul și instrumentistul Doru Stanculescu a murit, luni, la varsta de 71 de ani, potrivit mediafax. Doru Stanculescu s-a nascut in București, la 25 iunie 1950 și a murit, luni, in 23 august 2021, la varsta de 71 de ani. „Mi-e foarte greu sa va dau vestea asta. Stanculescu Doru-emil…