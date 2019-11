Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 72 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce e efectuat un viraj la dreapta, pe breteaua catre strada Brailei din Galati, accidentand o femeie care traversa strada regulamentar.

- In data de 14.11.2019, in jurul orei 17:40, un barbat de 49 de ani, din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Hunedoara, cand a ajuns la trecerea de pietoni, amplasata dupa intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, nu a acordat prioritate…

- Ieri, 7 octombrie 2019, in jurul orei 07.30, pe strada Calea Moților din municipiul Alba Iulia, un barbat de 44 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism in direcția Micești – Alba Iulia, nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 48 de ani, din Campeni, care era angajata in…

- O femeie in varsta de 62 de ani, din Timișoara, a fost accidentata mortal in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni de pe Calea Circumvalațiunii. The post Neatenția in trafic face, la Timișoara, noi victime. O femeie a fost accidentata mortal pe trecerea de pietoni appeared first on Renasterea…

- Un barbat de 71 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a spulberat o femeie de 52 de ani chiar pe trecerea de pietoni. Victima a suferit mai multe traumatisme, fiind internata in spital pentru ingrijiri medicale.

- O femeie, in varsta de 62 de ani, a suferit rani grave in urma unui accident de circulație produs – pe trecerea de pietoni! – la data de 6 septembrie a.c., in municipiul Satu Mare. La data de 6 septembrie a.c., in jurul orei 11.00, polițiștii Biroului Rutier Satu Mare au fost sesizați despre producerea…

- O ambulanta SMURD aflata in misiune a fost implicata, miercuri seara, intr-un accident rutier petrecut in Ramnic, acrosand o femeie pe o trecere de pietoni din centrul orasului, au anunțat reprezentantii...