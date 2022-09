Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul nuclear ucrainean Energoatom a acuzat, luni, Rusia ca a bombardat centrala nucleara Pivdennoukrainsk din sudul Ucrainei. Este vorba de a doua cea mai mare centrala nucleara a țarii. „In 19 septembrie 2022, la ora locala 00:20, armata rusa a bombardat zona industriala a centralei nucleare…

- Pe rețelele de socializare a aparut inregistrarea convorbirii dintre Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron din dimineața de 24 februarie 2022, cand Rusia a atacat Ucraina. Zelenski il suna pe Macron pentru a-l informa ca armata rusa ataca toata Ucraina. Macron vede gravitatea situației și spune: „deci,…

- Conflictul militar declanșat de Vladimir Putin in Ucraina este momentan limitat la teritoriul vecinului sau de la vest, chiar daca Rusia a declanșat un adevarat razboi hibrid la adresa Occidentului. Cu toate acestea, Polonia, țara membra UE și NATO, anticipeaza ca ”exista un risc grav de razboi cu Rusia…

- Rusia si Ucraina vor semna, vineri dupa-amiaza, la Istanbul, un acord referitor la exporturile de cereale, a anuntat joi seara presedintia turca. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, precum si reprezentanti ai Rusiei si Ucrainei vor participa la ceremonia…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ajunge, marti, la Teheran pentru o intalnire cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prima calatorie a liderului de la Kremlin in spatiului fostei Uniuni Sovietice de la invazia din Ucraina. „Legatura cu Khamenei este foarte importanta. Intre noi s-a dezvoltat…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat, luni, ca unii dintre comandanții ruși care au invadat Ucraina in februarie au fost ghidați dupa harți din 1969. Este vorba despre documente care au fost confiscate in raioanele din regiunea Harkov ocupate temporar de ruși și in special de harțile batalionului…

- Rusia a pierdut mai mult de 30% din capacitatea fortelor terestre, respectiv 50.000 de soldati care fie au murit, fie au fost raniti in timpul luptei, a declarat amiralul Sir Tony Radakin, seful personalului de aparare al Regatului Unit, la emisiunea BBC One Sunday Morning, potrivit The Guardian. Din…

- Ucraina a anuntat ca ancheteaza peste 21.000 de cazuri de crime de razboi comise de Rusia de la startul ofensivei militare, informeaza bbc.com, citat de News.ro. Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a declarat ca zilnic a primit rapoarte cu privire la 200-300 de crime de razboi. Ea a precizat…