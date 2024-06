Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori București, in creștere Bursa de Valori București a inregistrat marți, 4 iunie 2024, o creștere subunitara. Indicele BET a crescut cu 0,63% in contextul unor știri economice pozitive, a unei stabilitați relative pe piețele internaționale, dar obervandu-se o oarecare stagnare in anumite…

- In ultima perioada, am observat o creștere constanta a interesului publicului din Romania catre investițiile in acțiuni, atat direct prin intermediul unor brokeri, cat și indirect prin intermediul fondurilor de investiții. Aceasta percepție și acest trend pozitiv sunt susținute de datele care arata…

- Indicele principal BET al Bursei de Valori Bucuresti, care reflecta evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Petrom, Banca Transilvania, Romgaz, s-a apreciat cu 2,7 la suta, in luna mai din 2024, acesta fiind cel mai bun ritm de crestere pentru aceasta luna, inregistrat…

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoriate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,14 la suta. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, era in scadere…

- La al doilea maxim istoric consecutiv a ajuns luni indicele de referinta BET al Bursei de Valori Bucuresti. Dupa o crestere de 1% vineri, la 17.362,8 puncte, benchmark-ul s-a apreciat in prima sesiune de saptamana aceasta cu 0,77% la 17.495,9 puncte, scrie Ziarul Financiar.

- Oil Terminal a obtinut, in primul trimestru din 2024, un profit net de 28,43 milioane lei, cu 21,5% mai mare fata de cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, un decret de decorare a Academiei de Studii Economice, Bursei de Valori Bucuresti, Asociatiei Romane a Bancilor, Institutului Bancar Roman si Institutului de Studii Financiare, cu prilejul Zilei Educatiei Financiare, transmite Administratia Prezidentiala.

- BET, indicele de referinta al Bursei de Valori Bucuresti, s-a apreciat joi cu 0,73% la 16.601,85 de puncte, un nivel record, venit pe o lichiditate in valoare de 109 milioane de lei pentru toate instrumentele financiare de la BVB, peste media zilnica de 1