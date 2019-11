Patronul restaurantului Beirut, fugit în ziua condamnării. Familiile, înfuriate pe autorități Dupa 5 ani de investigații și procese, cea mai mare condamnare din dosarul morții celor trei tinere in incendiul de la restaurantul Beirut, din Constanța, a fost primita de patronul George Karam, care a și fost dat in urmarire generala dupa ce nu s-a prezentat pentru incarcerare. Karam se afla sub control judiciar, avand interdicție The post Patronul restaurantului Beirut, fugit in ziua condamnarii. Familiile, infuriate pe autoritați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

