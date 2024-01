Stiri pe aceeasi tema

- Romania’s Defence Ministry said that it will acquire 200 PAC-2 GEM-T missiles for the Patriot surface-to-air missile system for 1.09 billion euro as part of a larger multinational purchase facilitated by the NATO Support and Procurement Agency (NSPA), according to See News. The acquisition is part of…

- Romanilor li se strange cureaua in anul ce va urma. Deși s-au batut cu pumnii in piept ca Romania nu va fi afectata de recesiune, se pare ca proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului arata cu totul altceva: fara angajari la stat, fara remunerație pentru munca suplimentara, doar timp liber drept…

- Sistemul Garantie-Returnare prin care, la achizitia unei bauturi, romanii vor plati o garantie de 0,50 lei pe care o vor putea recupera doar la predarea ambalajului in centrele speciale de colectare, devine operational de joi. Conform anuntului facut ministrul Mediului, incepand de joi, ambalajele…

- UPDATE Pe numele primarului fugar al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost emis, vineri seara, un mandat european de arestare. Asta dupa ce autoritațile au stabilit ca aceasta ar fi parasit Romania vineri dimineața, la ora 7.00, prin punctul de trecere a frontierei Petea (județul Satu Mare),…

- Este alerta de vremea rea in aproape jumatate de țara. Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori, valabile in acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 8:00, va fi…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat sambata, la Digi24, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el susținand ca nu stie daca ajunge o viata sa descoperim Romania. Fostul premier a mai marturisit ca de Craciunul acesta va merge in Bucovina. ”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate,…

- Ionel Arsene, condamnat definitiv pentru corupție și fugit in Italia, va fi extradat in cel mai scurt timp, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Baronul de la Neamț a plecat din țara inainte cu cateva zile ca instanța sa ii dea sentința definitiva, apoi a cerut magistraților din Italia sa nu…