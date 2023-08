Patronul azilului groazei a avut un accident rutier în drum spre tribunal Vineri, in jurul orei 09:00, Ștefan și Daniel Godei, principalii suspecți in cazul azilelor groazei de la Voluntari, au suferit un accident rutier in drum spre Tribunalul București. Cei doi barbați au fost preluați de o autospeciala a poliției din arest pentru a fi transportați la tribunal pentru audieri, iar pe drum aceasta s-a rasturnat. In accident au fost implicate și alte doua autoturisme. Dubița in care se aflau cei doi deținuți a intrat in coliziune cu un alt autoturism, acesta lovindu-se de o alta mașina dupa ce s-ar fi rasturnat. Nu se știe nimic, pana acum, care este starea de sanatate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

