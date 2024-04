Stiri pe aceeasi tema

- La congresul formațiunii Forța Dreptei, președintele Ludovic Orban a subliniat ca adevarații liberali se afla in acest partid și a exprimat convingerea ca Romania nu poate fi lasata in mainile unor lideri precum Ciolacu, Ciuca, Firea sau Iohannis, oameni pe care ii considera lipsiți de empatie și respect…

- Fix in ziua in care un important oficial din cadrul intelligence-ului american a vorbit, intr-un interviu pentru presa europeana, despre nevoia ca NATO sa intervina in razboiul din Ucraina, președintele Iohannis a facut apel la creșterea numarului „rezerviștilor” din armata romana, iar premierul Ciolacu…

- FOTO: Campania „Doneaza sange! Salveaza o viața” in cadrul Jandarmeriei Alba. Mai mulți jandarmi s-au oferit deja voluntari FOTO: Campania „Doneaza sange! Salveaza o viața” in cadrul Jandarmeriei Alba. Mai mulți jandarmi s-au oferit deja voluntari In perioada 22 martie și 15 mai se deruleaza campania…

- "Acum doua saptamani sau acum o luna se jurau unii de la PSD si PNL ca ei niciodata nu o sa fie pe lista, PSD se jura ca Gabriela Firea o sa fie candidat, PNL - Burduja, nu va luati dupa declaratii ca unii si le iau inapoi. Eu cred ca proiectul va merge mai departe. Dupa europarlamentare vor fi tot…

- Pentru aceste zodii, viața este un dans constant intre adrenalina și pericol, iar fiecare decizie este luata cu inima și nu cu capul. Prin impulsivitatea lor, acești nativi trec prin viața fara sa se lase controlați de frica sau de rațiune, preferand sa traiasca in prezent și sa se lase purtați de fluxul…

- Runda cu numarul 30 programeaza duelurile decisive pentru calificarea in play-off-ul Superligii. In programul ultimei etape din sezonul regulat, Universitatea Cluj joaca de la ora 20:00, pe terenul celor de la Voluntari.

- Probleme grave pentru Taylor Swift! Celebra cantareața ar fi harțuita de un fan, iar acest lucru i-ar aduce o mulțime de probleme. Artista este speriata și vrea sa ia masuri impotriva lui. Iata ce s-a intamplat și cat de mare este pericolul in care a ajuns!

- Nu era nevoie ca DNA sa faca publica acuzarea de luare de mita in valoare de 16 milioane de lei, intrucat stilul de viața opulent dus de liderul PNL, care conduce o mașina de un sfert de milion de euro și sta intr-un „palat” de 800mp, este suficient pentru ca publicul sa-și faca o imagine, scrie Cristian…