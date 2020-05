Stiri pe aceeasi tema

- In predica duminicala, Patriarhul Daniel si-a exprimat speranta ca in scurt timp credinciosii vor putea participa la cultul divin public. El subliniat beneficiile acestui aspect, mai ales in aceasta perioada „cand foarte multi oameni sufera sufleteste de anxietate, de spaima”, precizand ca slujbele…

- Patriarhia Romana anunta ca a luat cunostinta de regulile sanitare promovate de autoritati pentru perioada de dupa data de 15 mai. Biserica Ortodoxa Romana afirma ca recomandarile vor fi “respectate riguros”, dar trage linie in privinta “Sfintei Impartasanii”, afirmandu-si exclusivitatea in rezolvarea…

- Pe timp de pandemie avem mai mult timp sa ne gandim la cele veșnice, iar atunci cand vorbim despre credința, ne referim și la Biserica - cea care nu intotdeauna a avut libertatea de care se poate bucura acum. In special in perioada comunista, oamenii care au aparat religia au avut de suferit, s-au sacrificat…

- Patriarhul Daniel a spus ca in aceasta vreme de pandemie cand autoritatile sunt „nevoite sa ia masuri de oprire a raspandirii bolii”, casele credinciosilor devin paraclise, care, prin rugaciune, tin legatura cu bisericile, marturisind credinta in Hristos „Sarbatoarea Invierii Domnului Iisus Hristos…

- Alina Bunghez Preoții au sfințit și așezat, in data de 28 februarie 2020, piatra de temelie a Casei Parohiale a Bisericii „Sf. Gheorghe” din Poiana-Comarnic. La slujba de sfințire, savarșita de preoții Costica Dumitru, Catalin Mosgoreanu și Marian Vaduva, au participat mai mulți enoriași ai parohiei,…