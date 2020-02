Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati, printre care si un paznic de vanatoare, au fost agresati de patru tineri pe un fond de vanatoare din judetul Dolj. In urma scandalului, masina in care se aflau cei trei barbati a fost avariata, iar arma de serviciu a paznicului, aflata in autoturism, fara munitie, a fost luata de unul…

- O adolescenta de 18 ani din Sankt petersburg a fost atacata și batuta de șapte barbați. Agresorii au insultat-o din cauza ca arata "ca o lesbiana", relateaza The Moscow Times, citat de Hotnews.Ecaterina Lysikh și prietenele ei au fost harțuite de șapte barbați. Aceștia le-au urmarit la o cafenea, dupa…

- O fetita de 10 ani a fost violata de doi barbați, in Braila. Agresorii au luat-o pe fetița de pe strada. Politia a fost sesizata de medici, dupa ce mama a mers cu fata la spital. Cei doi barbati au fost retinuti.

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni, impreuna cu polițiștii Secției de Poliție Rurala Calinești, au continuat cercetarile intr-un dosar privind savarșirea infracțiunii de talharie calificata, și au reținut trei barbați. Din cercetari s-a stabilit ca in noaptea de 5 spre 6 noiembrie a.c.,…