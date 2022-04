Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar cateva zile inainte de marea Sarbatoare a creștinatații, Invierea Domnului, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) transmis un mesaj de Paști, indemnand la rugaciune pentru incetarea razboiului din Ucraina. Totodata, Patriarhul Daniel a adus in atenție nevoia ca oamenii bolnavi, dar și cei…

- In mesajul transmis de Sfintele Pasti 2022, Patriarhul Daniel subliniaza ca sarbatoarea Invierii Domnului indeamna la impartasirea celor din jur, prin rugaciune si fapte bune, a bucuriei si pacii lui Hristos. Mesajul Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, la Sarbatoarea…

- Patriarhul Daniel a transmis in mesajul oficial catre credinciosi ca sfintele Pasti ne indeamna pe toti crestinii sa impartasim celor din jurul nostru bucuria si pacea lui Hristos, prin rugaciune si fapte bune. ”In mod deosebit, sa ne rugam pentru incetarea razboiului in Ucraina si sa ajutam pe refugiatii…

- Patriarhul Daniel a transmis, joi, un mesaj crestinilor inainte de Paste. „Sarbatoarea Sfintelor Pasti ne indeamna pe toti crestinii sa impartasim celor din jurul nostru bucuria si pacea lui Hristos”, a transmis Patriarhul. Acesta le-a cerut oamenilor sa se roage pentru incetarea razboiului in Ucraina…

- Suntem in Saptamana Patimilor din 2022 și am intrat in ea printr-o gaoace a istoriei care naște greu: oameni nevinovați mor sub bocancul iubirii de putere a omului peste om, in Ucraina, intr-un razboi inutil, și viața de zi cu zi ne copleșește cu neputințele ei. Din pantecul iubirii creștine, unde…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, afirma in Pastorala de Sfintele Pasti ca este necesara „inmultirea rugaciunii“ pentru incetarea razboiului din Ucraina. „In contextul actual, marcat de violenta si multa suferinta in Ucraina, este necesara in continuare inmultirea rugaciunii pentru incetarea…

- O luna de rugaciuni, speranța și vise care au fost spulberate intr-o clipa. Sașa, baiețelul de 4 ani disparut impreuna cu bunica și cainii lor, in timp ce incercau sa fuga din Kiev pe 10 martie, a fost gasit mort. Mama copilului, Anna Yakhno, facuse un apel disperat in incercarea de a-l gasi pe baiețelul…

- Un preot militar a fost ucis in tiruri de rachete multiple ucrainene de tip ”Smerci” vizand un sat de frontiera rus, situat in apropiere de orasul ucrainean Harkov, unde au loc confruntari militare aprige, anunta vineri Biserica Ortodoxa, relateaza AFP.