Pastila pentru suflet - Pilda zilei - Prefacerea raului in bineUnui taran i-a cazut magarul in put. A stat si s-a gandit: „Cum sa-l scot de acolo?" Pe urma a chibzuit in sinea sa: „Magarul e batran, nu i-a ramas mult de trait. Oricum ma pregateam sa cumpar unul nou, tanar. Pe deasupra, putul e aproape secat: de mult ma pregateam sa-l astup si sa sap unul nou. De ce sa nu impusc doi iepuri dintr-un foc, astupand putul si ingropand in acelasi timp magarul?"Taranul si-a chemat vecinii sa-l ajute sa astupe putul. Oamenii au pus mana pe lopeti si s-au apucat sa arunce pamant in put. Magarul zbiera…