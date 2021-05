Stiri pe aceeasi tema

- Pasha Parfeni și Cleopatra Stratan au lansat, joi, 20 mai, videoclipul piesei „Orele”. „A venit și ziua X, ziua mult așteptata. Am privit și reprivit videoclipul, am ascultat piesa la fiecare ocazie, am numarat „Orele” pana la lansare, a povestit Pasha. Pasha Parfeni și Cleopatra Stratan colaboreaza…

- Emoții transpuse in note muzicale precum o declarație de dragoste pusa pe portativ: direcția 5 și Flavius Teodosiu lanseaza „Is There Someone Loving You”, o frumoasa balada de dragoste in care saxofonul este instrumentul cheie. Compusa de catre Marian Ionescu, piesa este insoțita de un videoclip misterios…

- Wizz Air anunta doua noi rute din Cluj-Napoca catre Chania, Grecia si Catania, Italia, cu un zbor saptamanal in zilele de sambata spre Chania si doua zboruri saptamanale in zilele de marti si sambata spre Catania.

- Compusa de catre cei doi artiști care formeaza Las Olas, piesa „Angel” imbina beat-uri EDM și elemente tribale ce raman intiparite in minte și reda povestea unei iubiri pierdute. Pana in prezent, duo-ul Las Olas a lansat remake-uri ale unora dintre cele mai iubite single-uri din lume, precum „I Will…