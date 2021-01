Pașapoartele care vor deschide cel mai larg lumea după ce va dispărea pandemia Zilele în care puteam sa mergem la aeroport fluturând pașaportul și sa ne urcam în primul avion spre destinația preferata au ramas o amintire îndepartata. Pandemia a schimbat radical totul - și înca nu știm pâna când.



Pretutindeni se introduc noi restricții, dar și dupa ce vor fi ridicate se pare ca vaccinarea va fi ceruta înainte de calatorie. Henley Passport Index a publicat ultimul sau raport, preluat de CNN Travel.



Japonia este în fruntea listei



Cetațenii din Asia continua sa dețina cele mai puternice pașapoarte.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

