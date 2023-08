Party instant – Carine x Holy Molly – Girls Just Wanna Have Fun

To the left, to the right/ To the free, free drinks all night Vara are puterea de a scoate la lumina acea parte a ta salbatica, spontana și plina de energie. In “Girls Just Wanna Have Fun”, cea mai proaspata colaborare dintre Carine și Holy Molly, prezențele feminine se metamorfozeaza in aventurieri neinfricați, gata sa cucereasca lumea. Vocea catifelata a lui Carine se imbina perfect cu forța lui Holy Molly, creand o celebrare armonioasa a puterii feminine și a bucuriei. “Girls Just Wanna Have Fun” a fost scrisa de Holy Molly și Marius Dia, alaturi de Carine și Achi. Piesa a fost produsa de Marius…