- ONG-ul Expert Forum reactioneaza, dupa ce Guvernul a acceptat un amendament la buget prin care, doar in 2020, vor primi finantare de la stat toate partidele care au parlamentari, nu doar cele care au participat la alegerile din 2016. „Amendamentele au fost facute pe fondul unor negocieri politice, principalul…

- Guvernul va analiza, in sedinta de luni, amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Executivul a hotarat sa isi angajeze raspunderea in fata Parlamentului. "Sunt foarte multe amendamente. Tocmai pentru a arata deschiderea noastra, am analizat amendamentele…

- Mai multe organizatii neguvernamentale au transmis grupurilor partidelor parlamentare o lista de propuneri legate de modificarea legislatiei privind finantarea partidelor politice si campaniilor electorale, in sensul reglementarii alocarilor pentru subventii si a conditiilor de desfasurare a campaniei…

- Ludovic Orban a declarat, la finalul consultarilor cu liderii principalelor partide politice, ca in proiectul Legii bugetului de stat al viitorului guvern subvențiile acordate partidelor vor fi reduse "cel...

