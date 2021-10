Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Under 21 a Romaniei va disputa un meci de pregatire cu selectionata similara a Italiei, in data de 16 noiembrie, la Frosinone, informeaza frf.ro. Partida este programata la ora 18.30 a Romaniei si va fi transmisa in direct de TVR 1. De asemenea, in urmatoarea perioada…

- Echipa naționala de fotbal U21 a Romaniei va disputa un meci amical cu reprezentativa similiara a Italiei in luna noiembrie, inștiințeaza Federația Romana de Fotbal. „Tricolorii” lui Florin Bratu continua sa se pregateasca pentru EURO 2023 cu un meci amical impotriva selecționatei U21 din „Cizma”. Partida…

- Echipele de baschet CSM CSU Oradea si Sepsi SIC Sfantu Gheorghe evolueaza, miercuri, 13 octombrie, si joi, 14 octombrie, in FIBA Europe Cup, respectiv in EuroCup Women, informeaza Federatia Romana de Baschet. Vicecampioana Ligii Nationale Masculine primeste miercuri, de la ora 19:00, vizita polonezilor…

- Prim-divizionara de baschet masculin SCM Timișoara incepe campionatul cu un meci acasa, impotriva formației FC Argeș Pitești. Partida are loc miercuri, 6 octombrie, ora 17,15 și conteaza pentru etapa a doua, banațenii stand in runda inaugurala la cererea adversarului, Voluntari, care a evoluat in cupele…

- Primarul comunei Mica, Tiberiu Zelencz a fost convocat și a jucat in naționala de fotbal a primarilor de comune din Romania, care a invins cu 4-0 echipa similara a Italiei. Partida dintre naționala primarilor de comune din Romania și cea a edililor din Italia s-a disputat in Santa Maria Coghinas, o…

- Manchester United a dat o adevarata lovitura de imagine prin transferul lui Cristiano Ronaldo: clubul englez a vândut, din momentul revenirii portughezului, tricouri cu numele atacantului în valoare de 187 de milioane de lire sterline (218,9 milioane de euro), informeaza mirror.co.uk.Din…

- Giorgio Chiellini (37 de ani), capitanul lui Juventus și al squadrei azzurra, a semnat pe doua sezoane cu bianconerii. Contractul cu Juventus ii expirase pe 1 iulie, dar era suta la suta sigur ca Giorgio Chiellini va incheia un nou acord. Era capitanul bianconerilor și al Italiei, campioana Europei!…

- Giorgio Chiellini, capitanul selectionatei Italiei in campania victorioasa de la EURO 2020, si-a prelungit cu doi ani contractul cu echipa de fotbal Juventus Torino, la care joaca din 2005, a anuntat clubul din Serie A. In varsta de 36 ani, Chiellini a cucerit noua titluri consecutive de campion…