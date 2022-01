Participant la Survivor România 2022, reținut în Canada pentru posesie de droguri Participant la Survivor Romania 2022, in trecut, TJ Miles a fost reținut in Canada pentru posesie de droguri. La origine roman, concurentul din echipa ”Faimoșilor” a show-ului ce a inceput la Pro TV, a avut probleme cu legea in țara in care a crescut. S-a intamplat in 2013, unde tanarul de origine romana, pe atunci in varsta de 24 de ani, pe numele sau Miles Iordache, a fost reținut impreuna cu prietenii sai de poliția din Ontario chiar in prima zi a anului. Tanarul de origine romana petrecuse cu trei prieteni Revelionul la Cascada Niagara și, la intoarcerea spre Mississauga, au fost opriți de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

