Partajarea fotografiilor – majoritatea oamenilor fac o greșeală majoră! Partajarea fotografiilor poate fi un lucru agreabil, dar uneori poate ascunde un risc major. Aplicațiile instalate pe telefoanele mobile urmaresc locul unde ne aflam. Poți oare opri acest lucru? De exemplu, intalnești pe cineva nou pe o platforma de socializare. Treci de la o conversație prin mesaje la text, la partajarea fotografiilor. Lucrurile merg bine și trimiți o poza cu rasaritul intr-o dimineața. Inofensiv, nu? Atenție! Este posibil sa fi trimis locația dumneavoastra exacta. Tehnologia din ziua de azi stocheaza tot felul de informații despre locul in care ne aflam, ce facem, cand facem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

