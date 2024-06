Ziua Z: Comemorarea a 80 de ani de la debarcarea din Normandia

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a adus, joi, 6 iunie, un omagiu veteranilor americani la cimitirul din Colleville-sur-Mer, Franța, președintele american Joe Biden a vorbit despre situatia din Ucraina, relateaza Le Figaro, citata de News.ro.Intr-o alocutiune rostita cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la debarcarea din Normandia,…

- La 6 iunie 1944 a inceput cea mai mare debarcare militara planificata a celui de-Al Doilea Razboi Mondial in virtutea schimbarii cursului razboiului pe frontul de vest al continentului european. In cadrul discutiilor interliate pentru coagularea unei coalitii de state in cursul celui de-Al Doilea Razboi…

- Veterani si lideri mondiali se intalnesc joi in Normandia pentru a marca implinirea a 80 de ani de la debarcarea din 6 iunie 1944, denumita si Ziua Z, cand peste 150.000 de soldati aliati au ajuns in Franta pe mare si pe calea aerului pentru a alunga fortele Germaniei naziste. In contextul in care razboiul…

- 1944: Forțele Aliate occidentale au inceput debarcarea in Normandia, pentru eliberarea Frantei ocupate de nazisti; (Operațiunea Overlord). A fost una dintre cele mai mari operatiuni militare aero-navale din toate timpurile, care avea sa schimbe cursul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. A ramas…

- Presedintele american Joe Biden a inceput miercuri o vizita in Franta, unde va participa la comemorarea D-Day, ziua debarcarii aliate in Normandia (6 iunie 1944) care a apropiat sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial, transmite AFP.

- Presedintele american Joe Biden a inceput miercuri o vizita in Franta, unde va participa la comemorarea a 80 de ani de la Debarcarea din Normandia, operațiune militara care a apropiat sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza France-Presse, potrivit Agerpres.Joe Biden a fost intampinat…

- Regele Charles al III-lea si-a reluat marti indatoririle publice, la Londra dupa trei luni de absenta ca urmare a diagnosticului de cancer, transmite AFP. Surazator, Regele s-a deplasat la un centru pentru tratarea cancerului, alaturi de regina consoarta Camilla. Purtand un costum albastru, Charles…

- Franța va invita reprezentanți ai Federației Ruse la comemorarea a 80 de ani de la debarcarea Aliaților in Normandia, de pe 6 iunie 1994, transmite postul de radio Europe1.O ceremonie cu larga internaționala va fi organizata in Normandia, pe 6 iunie. Daca Moscova accepta invitația de la Elysee, reprezentanți…