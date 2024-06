Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Filat, fost prim-ministru, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a vorbit despre perioada, cind era Vladimir Plahotniuc in Moldova și despre felul cum acesta a preluat, practic, toata puterea in țara. Declarațiile au fost facute in cadrul unui podcast realizat cu jurnalistul Gabriel…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova susține ca referința procurorilor in dosarul de reexaminare a dosarului in care a fost condamnat se regasește „integral” poziția juristului Vladislav Gribincea, acuzat deseori public ca ar sta in spatele reformei justiției din ultimii ani, inca dinaintea…

- Liderul liberal-democraților, Vlad Filat, ii recomanda deputatului PAS, Radu Marian, sa „nu mai vina cu declarațiile bombastice despre Aeroport, pentru a nu discredita funcția inalta pe care o deține”. Asta dupa ce Marian a anunțat cu fast despre modificarea legii prin care Aeroportul nu va putea fi…

- Tatal acuzat ca și-a abuzat fiul in varsta de 6 ani și i-ar fi provocat moartea, a facut declarații șocante. Barbatul susține ca micuțul a murit din cauza unei pneumonii, nu din cauza antrenamentelor brutale și a presupuselor batai.

- Fostul premier, Vlad Filat, afirma ca nu va vota pentru Maia Sandu la alegerile prezidențiale din toamna. Declarațiile au fost facute de liderul PLDM, in cadrul emisiunii „По фактам” de la Exclusiv TV.

- Sistemul destinat procesarii declaratiilor vamale de export care presupunea prezentarea documentelor pe hartie a fost inlocuit de sambata cu unul nou – Sistemul de export automatizat – AES RO, care va permite efectuarea controalelor vamale mai rapid si eficient, a anuntat ministrul Finantelor, Marcel…

- Din motive obiective, nici n-a inceput preluarea de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – APIA a cererilor unice de plata,... The post CONTROALE APIA Tipurile de controale pe care le face APIA pentru a verifica declarațiile fermierilor first appeared on Informatia Zilei .