- Moment istoric pentru Florești, care devine prima comuna ce va beneficia de metrou. Potrivit primarului Bogdan Pivariu, inceperea lucrarilor la metrou reprezinta „un nou pas pentru dezvoltarea regiunii”.

- Furtunile fac ravagii in RomaniaLuni dupa-amiaza, pompierii militari din cadrul Detașamentului Sighișoara au fost mobilizați pentru a degaja un copac cazut pe linia de cale ferata din localitatea Vanatori. Conform informațiilor furnizate de ISU Mureș, intervenția a necesitat utilizarea unei autospeciale…

- Miercuri se decide daca Gloria promoveaza in Liga a doua, dupa ce astazi a facut egal cu Unirea Ungheni. In jur de 5.000 de bistrițeni au fost prezenți pe stadion pentru a susține Gloria, candva echipa de Liga 1. Dupa un meci care a adunat pe stadionul „Jean Padureanu” in jur de 5.000 de suporteri,…

- Florentin Petre, antrenorul formației CS Unirea Ungheni 2018, și Victoraș Astafei, fotbalist legitimat la același club, vor participa luni, 20 mai, de la ora 11.00, la emisiunea "Zi tot, cu Alex Toth!". Emisiunea va fi realizata de catre Alex Toth, redactor șef al cotidianului Zi de Zi, va fi transmisa…

- Din cauza unor avarii aparute pe reteaua de transport amplasate pe str. Biruintei si intersectia strazilor Baba Novac cu Soveja, nu se poate asigura deocamdata energie termica pentru prepararea apei calde de consum catre urmatoarele puncte termice : PT 44, PT 45, PT 46, PT 48, PT 50, PT 51, PT 52, PT…

- Primarul Dominic Fritz le da oarecare dreptate celor care il acuza ca nu a facut nimic in acest mandat. El a afirmat n-a facut nimic ilegal si imoral, nu a trucat concursurile de angajare in Primaria Timișoara si nici… nu a dat 10 goluri “in timp ce orașul a ramas fara stadion”. In discursul sustinut…

- Unirea Ungheni a caștigat, sambata, cu 2-0, partida disputata in deplasare cu CS Universitar Alba Iulia, din cea de-a doua etapa a fazei play-off din Liga a 3-a de fotbal, seria a 9-a. In celalalt joc din play-off, Gloria Bistrița și ACS Mediaș au remizat scor 1-1. In clasament conduce Bistrița cu 44…

- Este unul dintre numele de legenda din istoria Hollywood-ului, iar chiar daca nu mulți iși mai amintesc astazi de filmele sale de succes, cu siguranța ca mulți dintre noi il vom putea recunoaște datorita interpretarii sale a lui Dracula. Este vorba despre Bela Lugosi, al carui nume de scena a fost inspirat…