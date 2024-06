Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Biroului Interpol din Republica Moldova, Viorel Țentiu, este acuzat de luare de mita, anunța jurnaliștii de la Chișinau. In acest context, procurorii din Republica Moldova au decis sa fie plasat in arest pe termen de 30 de zile. Șeful Biroului Interpol este banuit ca facea parte dintr-o rețea…

- Șeful Biroului Interpol de la Chisinau, Viorel Țentiu, a fost adus in fața magistraților. Astazi judecatorii ar urma sa decida daca cei patru banuiți in dosarul privind manipularea datelor Interpol vor sta sau nu in arest preventiv pentru 30 de zile. La ședința de judecata sint prezenți și procurorii…

- Șeful Biroului Interpol Moldova, Viorel Țentiu, ar fi fost reținut in urma perchezițiilor efectuate marți de procurorii anticorupție, in comun cu procurori francezi și americani. Informația a fost confirmata pentru Jurnal TV de surse din cadrul Procuraturii Anticorupție. Țentiu, dar și alte trei persoane,…

- Cel putin 20 de criminali notorii din intreaga lume, dati in urmarire internationala, au reusit sa-si stearga numele din lista Interpolului, datorita schemei de corupție in care au fost implicate mai multe persoane publice din R. Moldova și din alte țari. Printre banuiți se numara șeful Inspectoratului…

- Primarul comunei Tarcau, liberalul Danut-Manole Firtala, a fost suspendat, vineri, din functie, de prefectul judetului, dupa ce a fost arestat preventiv pentru 30 zile pentru fapte de coruptie.

- Mikola Solski, ministrul ucrainean al Agriculturii, suspectat de corupție, a fost eliberat dupa ce a platit o importanta cauțiune, anunța Ministerul Agriculturii. Parchetul ucrainean a anunțat vineri plasarea in detenție provizorie a lui Mikola Solski, acuzat ca și-a insușit terenuri aparținand statului,…

- Ministrul ucrainean al agriculturii, Mikola Solski, plasat astazi in arest preventiv pentru acuzatii de coruptie, a fost eliberat in cursul zilei. Eliberarea din arest a fost posibila dupa ce a platit o cautiune de 75,7 milioane de grivne, echivalentul a circa 1,78 milioane de euro, a anuntat ministerul…

- Un tanar de 25 de ani din Satu Mare a fost reținut la Oradea, marți, impreuna cu un asociat din Republica Moldova, urmare a unei tentative de vanzare de droguri. In urma incidentului, ambii barbați au fost incarcerați in Arestul Poliției Bihor și sunt sub investigație pentru trafic de droguri de risc.…