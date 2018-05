O delegatie a Parlamentului European, care a efectuat o vizita in Libia, pentru prima oara in sase ani, a lansat un apel marti catre tarile Uniunii Europene sa actioneze intr-o maniera concertata cu privire la aceasta tara cuprinsa de haos, informeaza AFP.



''Pentru Parlamentul European este absolut crucial sa avem o abordare unitara'' cu privire la Libia, mai ales ca ''trebuie sa ne confruntam cu prezenta a numerosi actori regionali care au fiecare agenda proprie'', a subliniat vicepresedintele Parlamentului European, Fabio Castaldo, in finalul unei…