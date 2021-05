Parlamentarii europeni au decis joi sa dea unda verde Regulamentului privind inființarea Centrului European pentru Securitate Cibernetica, cu sediul la București. Centrul va fi prima agenție europeana care se va instala in țara noastra de la momentul aderarii in Uniunea Europeana. „Romania are, astfel, un potențial enorm de a reuni eforturile UE pentru intarirea capacitaților de protecție impotriva atacurilor cibernetice. Am demonstrat, prin alegerea țarii noastre pentru gazduirea acestei instituții importante, ca Romania este una dintre piețele cu tehnologie informaționala (IT) cu cea mai rapida…