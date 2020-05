Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Croatiei s-a autodizolvat luni, dand curs propunerii facute saptamana trecuta de guvern, in vederea organizarii de alegeri legislative pana cel mai tarziu in 12 iulie, transmite Reuters potrivit Agerpres. Presedintele croat Zoran Milanovici urmeaza sa anunte saptamana aceasta data scrutinului…

- Parlamentul Croatiei s-a autodizolvat luni, dand curs propunerii facute saptamana trecuta de guvern, in vederea organizarii de alegeri legislative pana cel mai tarziu in 12 iulie, transmite Reuters. Presedintele croat Zoran Milanovici urmeaza sa anunte saptamana aceasta data scrutinului parlamentar.…

- Sapte noi contaminari cu noul coronavirus au fost confirmate in China continentala, au anuntat miercuri autoritatile sanitare chineze, precizand ca nu s-a inregistrat niciun nou deces din cauza covid-19, relateaza Reuters potrivit news.ro.Unul dintre cele sapte cazuri este ”importat”, a precizat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat vineri a treia demisie a unui guvernator regional, la doua zile de la cererea lansata unor zone indepartate ale Rusiei sa depuna mai multe eforturi pentru a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Rusia a anuntat 4.149 de cazuri de coronavirus,…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus confirmate in mod oficial in Rusia a crescut joi la 3.548 - cu 711 mai multe de miercuri - a anuntat centrul rus de gestionarea crizelor, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Infectari au fost inregistrate in 76 dintre cele 80 de regiuni ruse, insa…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a discutat cu omologul sau american Donald Trump despre o cooperare intre cele doua tari in lupta impotriva noului coronavirus, in contextul in care Ministerul brazilian al Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea fata de nivelul infectarilor si cu privire la o lipsa…

- Presedintele iranian, Hassan Rouhani, a declarat miercuri ca SUA au pierdut ocazia istorica de a ridica sanctiunile impotriva Iranului in timpul pandemiei de coronavirus, chiar daca, dupa cum a subliniat liderul iranian, aceste sanctiuni nu au impiedicat lupta Teheranului impotriva noului tip de coronavirus,…

- Singapore a raportat duminica 23 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, majoritatea importate, in timp ce bilantul total a ajuns la 455, transmite Reuters, citand un comunicat al Ministerului Sanatatii.Citește și: Cristian Tudor Popescu, MAHNIT dupa restricțiile de circulație anunțate…