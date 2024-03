Stiri pe aceeasi tema

- 1 martie aduce vești imbucuratoare: decalajele salariale intre barbați și femei sunt in scadere, iar numarul femeilor care acced in poziții de conducere este in creștere in Romania, conform datelor prezentate de Inspecția Muncii, o instituție subordonata Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale…

- Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgența care vizeaza majorarea cu 20% a salariilor de baza in Sanatate și Asistența Sociala, incepand cu luna martie 2024. Masura se va aplica in doua tranșe, informeaza Digi24. Potrivit OUG, salariile de baza ale personalului TESA din sanatate se majoreaza cu 20%…

- Parlamentul a adoptat proiectul legii privind prevenirea și combaterea harțuirii la locul de munca Parlamentul a adoptat astazi legea de ratificare a Convenției nr.190/2019 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind eliminarea violenței și a harțuirii in lumea muncii. „Proiectul a fost inițiat…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale a semnat foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru economie sociala„Creșterea saraciei reprezinta un risc uriaș pentru Uniunea Europeana. Iar economia sociala poate fi unul dintre cele mai importante instrumente la indemana pentru noi toți. De aceea trebuie…