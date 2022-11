Parlamentarii iranieni cer pedepse severe pentru cei care participă la proteste. Manifestațiile continuă în principalele orașe Parlamentarii iranieni au indemnat duminica justiția pedepse „decisive” pentru autorii tulburarilor sociale din țara, in timp ce autoritațile iraniene se chinuie sa suprime cea mai mare manifestare de disidența din ultimii ani, relateaza Reuters . „Solicitam justiției sa rezolve in mod decisiv problema autorilor acestor crime și a tuturor celor care au asistat la crime și au provocat revolta”, au cerut, intr-o declarație comuna, 227 de parlamentari din cei 290 ai parlamentului iranian, potrivit presei de stat. Manifestari antiguvernamentale pe scara larga au izbucnit in septembrie dupa moartea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

