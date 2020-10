Mai multi parlamentari cu notorietate ai USR PLUS, precum senatorii Mihai Gotiu, Florina Presada sau Vlad Alexandrescu, dar si deputatul Emanuel Ungureanu ocupa locuri greu eligibile pentru urmatoarele alegeri parlamentare in urma deciziilor adoptate de conferintele judetene. Astfel, senatorii Florina Presada si Vlad Alexandrescu se afla pe locurile 6 si 7 de la Senat, in conditiile in care in actuala legislatura USR are patru senatori de Bucuresti si 8 deputati. De asemenea, senatorul Mihai Gotiu, care ocupa locul al doilea pe lista pentru Senat de la Cluj, a declarat ca nu isi "face iluzii",…