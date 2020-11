Liderii Pro Romania Vaslui au afirmat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea are cea mai buna echipa de candidati pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie.



Co-presedintele Pro Romania si vicepresedinte al Consiliului Judetean Vaslui, Dan Marian, a spus ca, in urma congresului de fuziune dintre Pro Romania si ALDE, filiala vasluiana a noului partid este a treia forta politica in judet, care va avea un cuvant important de spus in administratia locala si centrala.

Daniel Olteanu si Gelu Diaconu

"Prin desemnarea domnului…