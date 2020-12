Parlamentare2020/Nicuşor Dan: E obligatoriu să trimitem PSD în opoziţie; opţiunea mea e PNL Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca optiunea sa la alegerile parlamentare este PNL. "Consider obligatoriu sa trimitem PSD in opozitie dupa tot raul pe care l-a facut si Romaniei si Bucurestiului si pentru asta trebuie sa iesim duminica in numar mare la vot. Optiunea mea pentru votul de duminica este PNL. Consider ca un Guvern PNL puternic este cea mai buna varianta pe care o are Romania in acest moment. (...) Chiar daca sunt fondatorul USR, consider cu toata onestitatea ca PNL este varianta cea mai buna pentru Romania astazi. Nu vreau sa spun mai multe despre USR si mai ales… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul Uniunii Salvați Romania și-a exprimat public opțiunea de vot pentru alegerile parlamentare de duminica. Nu va sprijini gruparea pe care a fondat-o ci Partidul Național Liberal, oferind și argumente in acest sens. Noul edil al Capitalei a subliniat importanța votului de duminica și faptul…

- Primarul general Nicușor Dan a anunțat, miercuri, ca la alegerile parlamentare va vota PNL, chiar daca este fondatorul USR. „Nu vreau sa spun mai multe despre USR și mai ales nu vreau sa intru intr-o polemica cu un partid care m-a sprijinit in alegerile locale”, spune Dan, potrivit Mediafax.…

- ​Nicușor Dan se așaza în dreapta lui Ludovic Orban și anunța ca va vota cu PNL la alegerile de duminica. „Opțiunea mea pentru votul de duminica e PNL. Consider ca un Guvern PNL puternic e cea mai buna varianta pe care o are România în acest moment. Chiar daca sunt fondatorul…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, intoarce spatele partidului pe care la fondat, USR, și merge alaturi de liberali la alegerile parlamentare.„Opțiunea mea pentru votul de duminica e PNL. Consider ca un Guvern PNL puternic e cea mai buna varianta”, a declarat miercuri Nicușor Dan.Edilul, care a fost sprijinit…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, fondatorul USR, a anunțat miercuri ca va vota PNL la alegerile parlamentare. „Optiunea mea pentru votul de duminica este PNL. Consider ca un guvern PNL puternic e cea mai buna varianta pe care o are Romania in acest moment. Desi sunt fondatorul USR consider…

- Secretarul de stat Raed Arafat a vorbit, dupa ședința de Guvern, despre presiunea pe care o pun oamenii pe serviciul unic de urgența 112."Ieri, mai ales la nivelul Bucureștiului, am detașat și mijloace de transport, de la IGSU la ISUBIF, pentru recoltare și transport. Daca un microbuz…

- PSD baltește in catastrofa lasata de Dragnea și Dancila ceea ce va menține partidul condus de Marcel Ciolacu in Opoziție, in timp ce Ludovic Orban va ramane premier, iar PNL și USR vor face un guvern care va ramane la putere pana in 2024 - aceasta este previziunea deputatului PNL Ovidiu Raețchi,…