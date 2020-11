Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate pot depune cereri pentru a vota in 6 decembrie la alegerile parlamentare, cu urna speciala, in anumite conditii, potrivit…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate pot depune cereri pentru a vota in 6 decembrie la alegerile parlamentare, cu urna speciala, in anumite conditii.…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate pot depune cereri pentru a vota, duminica, la alegerile locale, cu urna speciala, in anumite conditii, potrivit Agerpres.Urna…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate pot vota, duminica, la alegerile locale, cu urna speciala mobila. Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate pot depune cereri pentru a vota, duminica, la alegerile locale, cu urna speciala, in anumite conditii. Urna mobila va…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate pot depune cereri pentru a vota, duminica, la alegerile locale, cu urna speciala, in anumite conditii. Urna mobila…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate pot depune cereri pentru a vota la alegerile locale cu urna speciala, in anumite conditii.Biroul Electoral Central…

- Alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, cei care se afla internati in spital sau executa o pedeapsa privativa de libertate pot depune cereri pentru a vota la alegerile locale cu urna speciala, in anumite conditii. Biroul Electoral…