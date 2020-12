Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a solicitat demiterea de urgenta a sefului Postei Romane, dupa ce au fost voturi prin corespondenta exprimate de cetatenii din Diaspora, insa plicurile nu au ajuns la AEP.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, cere demiterea urgenta a șefului Poștei Romane. Ciolacu spune ca acesta e vinovat pentru problemele legate de dispariția a 14.000 de voturi din diaspora. Apar primele probleme la votul din Diaspora! USR PLUS solicita Guvernului, MAE și BEC sa ia masuri urgente…

- Biroul Electoral Central a solicitat, in sedinta de sambata, Companiei Nationale Posta Romana SA mai multe informatii referitoare la votul exprimat prin corespondenta la alegerile parlamentare de catre romanii aflati in diaspora. Conform adresei BEC, au fost solicitate detalii despre numarul trimiterilor…

- Medicul Draia Cotizo de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU), candidat PSD pentru Senat, solicita o dotare mai buna pentru a-i putea salva pe pacientii cu COVID-19, ceea ce ar insemna mai multe paturi, nu doar la ATI, ventilatoare mai numeroase, dar…

- Pietele se pot redeschide! Parlamentul a aprobat amendamentul PSD, dar trebuie promulgat de președinte. Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu amendamente, legea de aprobare a Ordonantei de Urgenta prin care Guvernul a dispus, intre altele, inchiderea pietelor, ca masura anti-COVID. Liderul PSD Marcel…

- Marcel Ciolacu a vrut sa intoarca in favoarea lui afirmația lui Orban, care spusese ca „premierul e desemnat de partidul care castiga alegerile”. Orban a facut aceasta afirmație in contextul in care USR-PLUS vorbește despre Dacian Cioloș cand vine vorba despre șeful Executivului dupa alegerile parlamentare.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, la Timișoara, întrebat daca va fi premier și dupa alegerile din decembrie, ca primul ministru îl da partidul care câștiga alegerile, în replica dupa ce USR-PLUS a anunțat ca intra în alegerile parlamentare cu dorinta de…

- PSD va bate din nou PNL in alegerile parlamentare, a afirmat, vineri, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Noi suntem pregatiti si vom bate din nou PNL in alegerile parlamentare, cu toata campania facuta direct de la Cotroceni! Insa, daca situatia medicala se va agrava - asa cum atrag atentia…